Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatını dolu dolu geçiren İrem, hem spor hem de müzikle uğraşıyor. İki yıldır atletizm sporuyla ilgilenen ve İç Anadolu Bölgesi 2’ncisi olan İrem’in hayatının büyük bölümü dans etmekle geçiyor. Müzikten ve dans etmekten büyük zevk alan İrem, en büyük hayalinin ise O Ses Türkiye’ye katılmak olduğunu söyledi.

O Ses Türkiye’nin jüri üyelerini ve Acun Ilıcalı’yı çok sevdiğini söyleyen İrem, Murat Boz’dan “Abim”, Athena Gökhan’dan ise “Kankam” diye söz ediyor. İrem, Hadise’yi ise pek sevmiyor, “Hadise’ye gıcık oluyorum” diyor.



Acun’a böyle seslendi

En büyük hayalinin O Ses Türkiye sahnesine çıkmak olduğunu söyleyen İrem, Acun Ilıcalı’dan davet bekliyor. O Ses Türkiye’ye kendisini çağırmadığı için Acun Ilıcalı’ya sitem eden İrem, “Acun sana çok kırgınım. Beni O Ses’e halâ çağırmadın. Benim kalbimi çok kırıyorsun, üzülüyorum. Beni O Ses’e çağırmanı bekliyorum” diye sesleniyor.