Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saltuk Buğra Caddesi üzerinde bulunan özel bir firmaya bağlı depo inşaat alanında göçük meydana geldi. O esnada içeride çalışan iki işçinin üzerine beton ve toprak düştü. Şans eseri yakınlardan geçen bir vatandaş durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)’de geldi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, göçük altında kalan ağır yaralı, Ali Satılmış (25) ve Emrah Başyiğit (22) isimli iki kişiyi toprak altından çıkartarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağladıktan sonra olay yerini şeritle kapattı.

Olayı gören vatandaşlar, “Demirsiz betonların içinde adamları çalıştırmışlar. Üzerlerine beton düşmüş. İçeride iki kişi vardı. Durumları ağırdı. Benle arkadaşım ekiplere haber verdik. Birinin durumu çok ağırdı. Ağzından kan atıyordu. Üzerlerine beton çökmüştü” dediler. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.