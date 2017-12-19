Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da soğuk havalar etkili olurken kameraya yansıyan görüntüler yürekleri sızlattı. Evsiz olduğu düşünülen bir adam, yağmurdan bir nebze olsun korunmak için Şişli’de bulunan bir otobüs durağını seçti. Duraktaki bankta üzerine battaniye çekerek uyuyan adamın hali yürekleri dağladı. Durağın önünden geçen vatandaşların öksürerek uyuyan adamının halini görmezden gelmesi dikkat çekti.