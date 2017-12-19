İstanbul’da soğuk havalar etkili olurken kameraya yansıyan görüntüler yürekleri sızlattı. Evsiz olduğu düşünülen bir adam, yağmurdan bir nebze olsun korunmak için Şişli’de bulunan bir otobüs durağını seçti. Duraktaki bankta üzerine battaniye çekerek uyuyan adamın hali yürekleri dağladı. Durağın önünden geçen vatandaşların öksürerek uyuyan adamının halini görmezden gelmesi dikkat çekti.
Şişli'de içler acısı görüntü
19.12.2017 - 12:19 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu bu günlerde İstanbul Şişli’de otobüs durağında üzerine battaniye çekerek uyuyan adamın hali yürekleri sızlattı.
Etiketler : Şişli,sokak,
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