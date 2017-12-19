Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesi kırsalında projektörle kaçak tavşan avı yapıldığını tespit etti. Tanır Jandarma Karakolu’ndan da destek alan av koruma ekipleri, yaptıkları çalışma ile otomobilin aküsüne bağladıkları projektörle usulsüz avlanan 2 şahsı yakaladı. Şahısların yanındaki tüfeğe ve kaçak avda kullandıkları otomobile, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin usulsüz avlananlara yönelik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Projektörle kaçak av, pahalıya mal oldu
19.12.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde projektörle kaçak tavşan avı yaparken yakalanan 2 kişi, hem araçlarından oldu hem de bin 600 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesi kırsalında projektörle kaçak tavşan avı yapıldığını tespit etti. Tanır Jandarma Karakolu’ndan da destek alan av koruma ekipleri, yaptıkları çalışma ile otomobilin aküsüne bağladıkları projektörle usulsüz avlanan 2 şahsı yakaladı. Şahısların yanındaki tüfeğe ve kaçak avda kullandıkları otomobile, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, bin 600 TL idari para cezası uygulandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
528876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528876.aspx
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