Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesi kırsalında projektörle kaçak tavşan avı yapıldığını tespit etti. Tanır Jandarma Karakolu’ndan da destek alan av koruma ekipleri, yaptıkları çalışma ile otomobilin aküsüne bağladıkları projektörle usulsüz avlanan 2 şahsı yakaladı. Şahısların yanındaki tüfeğe ve kaçak avda kullandıkları otomobile, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin usulsüz avlananlara yönelik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.