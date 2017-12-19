Edinilen bilgiye göre, Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Iğdır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada C.A. isimli yolcuya ait valizin içerisinde 2 adet anti personel mayını ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. C.A.’nın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Yolcu valizinden mayın çıktı
19.12.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan yolcu otobüsünde bir yolcuya ait valizin içerisinde 2 adet anti personel mayını bulundu.
Etiketler : gözaltı,sivas,mayın,
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