Valilikten yapılan açıklamada, Yaylacık köyü Bilgili mezrası  kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek,  kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma  Komutanlığı unsurlarınca, "Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-1 Operasyonu"  gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa  gömülü 20 kilogram ağırlığında 13 el yapımı patlayıcı, 4 torpil ve 19 av tüfeği  fişeği ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının  da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle  mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.