Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara göz açtırmıyor. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Ç.İ. ve G.Ö. gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 40 gramlık metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirliği yapan H.K. ve M.T. de ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ve metanfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 10 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.