Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın 23 Aralık 2017 Cumartesi (bugün) öğle saatlerinden itibaren güzey ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra ise rüzgarın yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Akdeniz’de fırtına uyarısı
23.12.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın 23 Aralık 2017 Cumartesi (bugün) öğle saatlerinden itibaren güzey ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra ise rüzgarın yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Etiketler : Meteoroloji,Akdeniz,fırtına,
530089 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530089.aspx
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