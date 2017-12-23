Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın 23 Aralık 2017 Cumartesi (bugün) öğle saatlerinden itibaren güzey ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra ise rüzgarın yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

