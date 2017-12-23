Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi kırsalında Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler ve Mardin İl Emniyet Müdürüne bağlı özel harekat polisleri kırsal alanda bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK’ya ait sığınakta yaşam malzemesi, 180 kilogram patlayıcı, 7 Doçka silah mermisi ve çok sayıda mermi geçirildi.