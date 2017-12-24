Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'da mevsimin ilk karı dün akşam saatlerinde yağdı. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentin yukarıdan göründüğü Susamlık Tepesi'ne çıkanlar karın oluşturduğu manzarayı izledi. Kent merkezinde hava sıcaklığı kar yağışıyla birlikte 1 dereceye kadar düştü. Burdur'da elektrik ustası 26 yaşındaki Özgür Özeren ile aynı yaştaki eşi Nihal de düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla kar manzarası eşliğinde özçekim yaptı.

Kar yağışı şehir içi trafikte olumsuzluk oluşturmazken, Burdur- Antalya karayolunda küçük çaplı hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.