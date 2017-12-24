Yüksekova'da güneşli havanın ardından aniden kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede Yüksekovalılar, yoğun kar nedeniyle yollarda yürümekte güçlük çekti.
Hakkâri'de yoğun kar yağışı var
24.12.2017 - 17:43 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde güneşli havanın ardından kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 15 santimetreyi bulurken, yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : hakkari,kar,kar yağışı,
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