Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hafta sonu etkili olan soğuk hava sebebiyle yurdun bazı bölgelerine kar yağdı. Dün birçok il beyaza büründü. Yoğun kar, Tokat’ta 100, Çorum’da 30, Kastamonu’da 18, Düzce’de 15 köy yolunu ulaşıma kapadı. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için karla mücadele ekipleri hızla bölgelere sevk edildi. Düzce’de bulunan bin 800 rakımdaki Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Antalya’nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Bölgede zincir takmayan ve kış lastiği olmayan birçok araç yolda kaldı. Kar, İstanbul’un yüksek kesimlerine de yağdı. Beyaza bürünen Başkent’te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Burdur’da güzel manzarayı fırsat bilen Özgür Özeren ile eşi Nihal de düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla selfie çekti. Yozgat’a buzlanan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Konya’da karlı yolda kontrolden çıkan Hüsamettin K. yönetimindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada yaralanan 32 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan önümüzdeki haftadan itibaren havaların biraz ısınması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde yoğun sis olacağı tahmin ediliyor.