Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylasındaki kar yağışının ardından araçlarıyla beraber yaylaya çıkan 3 kişi kara saplanarak, mahsur kaldı. Durumu jandarma ekiplerine bildiren vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti. 4 arama ve kurtarma teknisyeninden oluşan AFAD ekibi, jandarma ile yaylaya çıktı. Yaylada mahsur kalanların yerini tespit eden ekipler yapılan çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı.