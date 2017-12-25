Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylasındaki kar yağışının ardından araçlarıyla beraber yaylaya çıkan 3 kişi kara saplanarak, mahsur kaldı. Durumu jandarma ekiplerine bildiren vatandaşların imdadına AFAD ekipleri yetişti. 4 arama ve kurtarma teknisyeninden oluşan AFAD ekibi, jandarma ile yaylaya çıktı. Yaylada mahsur kalanların yerini tespit eden ekipler yapılan çalışmanın ardından 3 kişiye ulaştı.
Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
25.12.2017 - 14:43 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Etiketler : yayla,trabzon,haberler,
530674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530674.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER