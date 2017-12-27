Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, telefon hattı üzerinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' olduğu tespit edilen bir şahıs ile 'sohbet' adı altında düzenlenen toplantılara katıldıkları ve örgüt ile irtibatlı olduğu delillerle tespit edilen Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 şahıs ve terör örgütünde 'örgüt abisi' konumunda olduğu değerlendirilen bir asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.