Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpiklerinin dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.
Soğuk havada saçları dondu
27.12.2017 - 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da soğuk hava okul yolundaki küçük öğrencilerin saçlarını dondurdu.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpiklerinin dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.
Etiketler : ardahan,soğuk hava,saçları dondu,
531275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531275.aspx
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