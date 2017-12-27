Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpiklerinin dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.

