Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin kenar mahalleleri başta olmak üzere tüm noktalarda Türkçe’nin korunması çalışmaları kapsamında Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler söküldü.

Uygulamanın devam edeceği ve işletmelerde Arapça tabelaların artık yer almayacağı öğrenildi.