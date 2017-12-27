Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin kenar mahalleleri başta olmak üzere tüm noktalarda Türkçe’nin korunması çalışmaları kapsamında Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler söküldü.
Uygulamanın devam edeceği ve işletmelerde Arapça tabelaların artık yer almayacağı öğrenildi.
Adana’da Arapça tabelalar söküldü
27.12.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren Suriyelilerin işletmelerinde bulunan Arapça tabelaları kaldırdı.
Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin kenar mahalleleri başta olmak üzere tüm noktalarda Türkçe’nin korunması çalışmaları kapsamında Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler söküldü.
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