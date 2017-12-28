Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinesini yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekât şubeleri ile ilçe emnniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adana'da PKK operasyonu, 13 gözaltı var
28.12.2017 - 08:54 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : adana,pkk,operasyon,haberler,
531501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531501.aspx
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