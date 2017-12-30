Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran’ın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Oran’ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirlenirken yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Yakalanan İ.E ve Ö.O isimli iki şüphelinin, N.S.G isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran’ın evine hırsızlık amacıyla girdikleri, Oran’ın kendilerini fark etmesi üzerine şahsı bıçakladıkları kaydedildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

