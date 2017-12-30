Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran’ın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Oran’ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirlenirken yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Yakalanan İ.E ve Ö.O isimli iki şüphelinin, N.S.G isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran’ın evine hırsızlık amacıyla girdikleri, Oran’ın kendilerini fark etmesi üzerine şahsı bıçakladıkları kaydedildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Hırsızlık için girdiler, ev sahibini öldürdüler
30.12.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’de bir eve hırsızlık amacıyla giren 2 kişi ev sahibini bıçaklayarak öldürdü. Şahıslar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran’ın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Oran’ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirlenirken yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Yakalanan İ.E ve Ö.O isimli iki şüphelinin, N.S.G isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran’ın evine hırsızlık amacıyla girdikleri, Oran’ın kendilerini fark etmesi üzerine şahsı bıçakladıkları kaydedildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Etiketler : osmaniye,haberler,hırsız,cinayet,
532104 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532104.aspx
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