Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’da sıcak ve yağmurlu havaların yerini kar yağışı aldı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yürümekte güçlük çekti. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, park halinde bulunan araçlar karla kaplandı. Yeni yıla karla giren vatandaşlarda karla kaplı araçların üzerine ‘2018 hoş geldin’ yazıları yazdı. Bazı vatandaşlar ise karın tadını kartopu oynayarak geçirdi. Kentte kar yağışı devam ediyor.

Vatandaşlar yeni yıla karla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kar yağışının geçen yıla göre 2 ay daha geç yağdığını söyledi. Ağrı’da son yılların en sıcak havalarının yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.