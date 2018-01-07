Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

minönü otobüs durakları alanından başlayan tramvay güzergâhı, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip Alibeyköy Cep Otogarı istasyonunda son bulacak. Yolculuk süresinin yaklaşık 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta, ikili dizi 30 araç hizmet verecek. Günlük 114 bin yolcu kapasitesine sahip tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Alibeyköy trafiği üzerinde en çok çalıştığımız ve eskiden beri var olan bir problem. Bu konuda sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile irtibat hâlindeyiz. Tramvayla birlikte trafik rahatlayacak. Saatte 15 bin yolcu taşınacak, bu rakam çok önemli çünkü 150 otobüse denk geliyor" diye konuştu. İnşaatın 2018 yıl sonu itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.