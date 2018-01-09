Kış aylarında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları etkiledi. Sıcak iklim hayvanları yazdan kalma havanın keyfini çıkarırken, soğuk iklim hayvanları ise ne yapacağını şaşırdı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Bursa’da Bengal kaplanları kar yağışının dört gözle beklemeye başladı. Kaplan bakıcıları mevsimlerin tam yaşanamamasının hayvanları strese soktuğuna dikkat çekti.
Bengal kaplanları kar bekliyor
09.01.2018 - 09:04 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hayvanları etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Bengal kaplanı dört gözle kar yağmasını bekliyor.
Etiketler : bengal kaplanı,kar,hayvan,
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