Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı güzergahında seyir halinde olan bir kamyonet, metrelerce yükseklikte taşıdığı yükle objektiflere yansıdı. Yol üzerinde bulunan üst geçitlere defalarca değme noktasına gelen ve virajlarda devrilme tehlikesi yaşayan kamyonet hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Duyarsız sürücünün bu davranışı diğer sürücülerden de tepki aldı.