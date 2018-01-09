Samsun’un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı güzergahında seyir halinde olan bir kamyonet, metrelerce yükseklikte taşıdığı yükle objektiflere yansıdı. Yol üzerinde bulunan üst geçitlere defalarca değme noktasına gelen ve virajlarda devrilme tehlikesi yaşayan kamyonet hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Duyarsız sürücünün bu davranışı diğer sürücülerden de tepki aldı.
Trafikte tehlikeli anlar
09.01.2018 - 08:59 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da kapasitesinden fazla yük taşıyan bir kamyonet, trafiği tehlikeye düşürdü.
Etiketler : samsun,trafik,haberler,
534751 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534751.aspx
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