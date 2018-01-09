Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak, Balıkesir, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirilen 4’ü kadın 9 kişi Call Center üzerinden yaklaşık 40 kişiyi sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdı.
'Call center' operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
09.01.2018 - 09:36 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta 'Call Center' operasyonunda gözaltına alınan 4’ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Zonguldak,Call Center,operasyon,haberler,
534755 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534755.aspx
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