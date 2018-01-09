Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak, Balıkesir, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirilen 4’ü kadın 9 kişi Call Center üzerinden yaklaşık 40 kişiyi sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdı.