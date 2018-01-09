Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hikmet Değmez (30) idaresindeki 63 SD 484 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 6. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü ile Hasan Ağırtaş (26), Eren Değmez (26) ve Haydar Bilgiseven (47) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hikmet Değmez ile Haydar Bilgiseven ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.