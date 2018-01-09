Alınan bilgiye göre, Hikmet Değmez (30) idaresindeki 63 SD 484 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 6. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü ile Hasan Ağırtaş (26), Eren Değmez (26) ve Haydar Bilgiseven (47) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hikmet Değmez ile Haydar Bilgiseven ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Şanlıurfa'da kaza, 4 ağır yaralı var
09.01.2018 - 10:18 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,haberler,trafik kazası,
534770 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/534770.aspx
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