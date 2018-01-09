Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Tuzla'da bir tersanede yaşandı. Tersanede bakıma alınan bir geminin makine dairesinden dumanlar yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide çıkan ufak çaplı yangın, itfaiyenin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
Tuzla'daki tersanede korkutan yangın!
09.01.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da bakım için tersanede bulunan bir geminin makine dairesinde yangın çıktı. Ufak çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler : tuzla,tuzla yangın,tersane,
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