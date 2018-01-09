Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Tuzla'da bir tersanede yaşandı. Tersanede bakıma alınan bir geminin makine dairesinden dumanlar yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide çıkan ufak çaplı yangın, itfaiyenin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.