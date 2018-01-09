İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, Atatürk Havalimanı’nda da ilginç görüntüler oluşturdu. Atatürk Havalimanı apronundaki uçakların adeta sis bulutu içinde kaybolduğu görüldü. Atatürk Havalimanı’ndaki sis manzaraları, kameralara da yansıdı. Sis nedeniyle hava trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.
Atatürk Havalimanı’ndan sis manzaraları
09.01.2018 - 12:29 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olan sis, Atatürk Havalimanı’nda ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle uçak seferlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.
Etiketler : sis,İstanbul sis,Atatürk Havalimanı,
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