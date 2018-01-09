Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, Atatürk Havalimanı’nda da ilginç görüntüler oluşturdu. Atatürk Havalimanı apronundaki uçakların adeta sis bulutu içinde kaybolduğu görüldü. Atatürk Havalimanı’ndaki sis manzaraları, kameralara da yansıdı. Sis nedeniyle hava trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.