Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, gece evine gitmeyip iş yerinde kalan Ferat D. elektrikli sobayı kapatmadan uyudu. Çıkan yangını son anda fark eden Ferat D., üzerine kilitlediği kapıyı açamayınca camı kırarak dışarı çıktı. Gürültü üzerine uyanan mahalleli, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, vücudunda yanık ve kollarında cam kesikleri olan yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.