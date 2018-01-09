Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde'de bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusay'ın yanarak öldüğü belirlendi. Evde söndürme çalışmaları sürüyor
Gaziantep'teki yangında 1 çocuk öldü
09.01.2018 - 16:33 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangında 2 yaşındaki bir çocuk yanarak öldü.
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