Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde'de bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusay'ın yanarak öldüğü belirlendi. Evde söndürme çalışmaları sürüyor