Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde cevabını buldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklık hızla düşüyor ve kar yağışı geliyor. Perşembe günü yurda giriş yapacak olan yağışlı hava önce yurdu yağmur olarak etkileyecek, pazar karla karışık yağmura dönüşecek olan yağışlar, pazartesi günü kara dönüşecek ve yurdun büyük çoğunluğu beyaz örtü altında kalacak.15 Ocak'ta İstanbul’da kar yağma ihtimalinin olduğu belirtildi. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.





14 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, 15 Ocak Pazartesi günü ise kar bekleniyor. Kar yağışı Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Geçen yıl bu tarihlerde İstanbul’da yoğun kar yağışı görülmüştü. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken kar yağışı ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemişti.



Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Rize ve Artvin için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış görüleceği bildirildi.

Rize’nin doğusundaki Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağışların akşam ve gece saatlerinde çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca aynı saatlerde Artvin'in kuzey kesimlerindeki Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde de sağanak yağışların çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.