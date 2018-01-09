Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’de bir liseye yakın arazide 6 öğrencinin nereden atıldığı belli olmayan kimyasal gazdan zehirlendiği iddia edildi. Öğrencilerin kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin acil servisi tedbiren karantinaya alınarak vatandaş girişine kapatıldı. Öte yandan, öğrencilerin üzerine gaz sıkan 2 şüpheliden birinin yakalanarak gözaltına alındığı çocuk yaşta oldukları öğrenilen şüphelilerin, öğrencilerin üzerine sıktığı gazın biber gazı olduğu polis tarafından tespit edildi. Yaşı 18'den küçük diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.