Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 15.30 sıralarında TEM otoyolu Düzce kesimi Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Serdar Y. idaresindeki 34 RP 2128 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Kadir Ç. idaresindeki 41 SN 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kadir Ç.’nin kullandığı otomobil, yoldan çıkarak ters döndü. Kazada sürücüler Serdar Y., Kadir Ç. ile takla atan araçta bulunan Figen Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.