Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstifa eden AK Parti’li Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından kendisinin ve eşi Nevin Gökçek’in çektiği gün batımı fotoğraflarını paylaştı.

Melih Gökçek’in paylaşımları, “Gökçekler fotoğrafçı oldu” yorumlarına sebep oldu. Kendisinin çektiği gün batımı fotoğrafını paylaştıktan sonra, “Fotoğraf; Nevin Gökçek. Sizce hangisi daha güzel? Bu da Nevin’in son fotosu... Gittikçe profesyonelleşiyor” ifadelerini kullanarak eşi Nevin Gökçek’in çektiği fotoğrafları paylaşan Melih Gökçek, sonra ise arkadaşının benzer fotoğraflarını paylaştı.

İşte Melih Gökçek’in paylaşımları: