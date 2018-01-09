Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultanbeyli'de iki genç, lisenin yakınına biber gazı attı. Gazdan etkilenen 2 öğretmen ve 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin velileri panikle hastaneye gitti. Bir süre karantina altına alınan hastanenin bahçesi doldu taştı.

ÖĞRENCİ VELİSİ İSYAN ETTİ

Olayla ilgili konuşan bir öğrenci velisi "Çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz. Okulun önünde önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI: BÜYÜTÜLECEK BİR KONU DEĞİL

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen "4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili" diye konuştu