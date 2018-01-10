Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Danamandıra Köyü sakinleri, Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde, köylerinin yakınında bulunan taş ocağında kuralsız patlamalar yapıldığı iddiasıyla eylem yaptı.

Silivri’den Beşiktaş’a otobüsle gelen köylüler, “Temiz hava istiyoruz”, “Taş ocakları köyümüzü rehin aldı”, “Kamyon gürültüsü değil, kuş sesi duymak istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Köylüler “Danamandıra’da taş ocağı istemiyoruz” yazılı pankart açıp “Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz” şeklinde slogan attı. Grup protesto gösterisinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.