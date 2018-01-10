İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratına ulaştı. Farklı adreslerde uyuşturucu kullanmak suçundan 18 kişi yakalandı. Bu şahıslara uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, bir miktar esrar, 1 adet hassas terazi ve silah ve para ele geçirildi. 18 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 7 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu tacirlerinden 6'sı tutuklandı
10.01.2018 - 20:03 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişi'den 6'sı tutuklandı.
Etiketler : Uyuşturucu tacirleri,yaşam haberleri,Bursa,
535239 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/535239.aspx
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