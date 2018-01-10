Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratına ulaştı. Farklı adreslerde uyuşturucu kullanmak suçundan 18 kişi yakalandı. Bu şahıslara uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, bir miktar esrar, 1 adet hassas terazi ve silah ve para ele geçirildi. 18 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 7 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.