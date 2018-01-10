Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde Çavuşpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; aşırı süratli olan B.A'nın kullandığı 34 JY 9694 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 34 LC 3051 plakalı araca, ardından kaldırımda bulunan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir kadına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan kadının ayakkabılarının da yola savrulduğu gözlenirken kazaya yol açan otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Erdem Öz, "Adım atarken araba fren yaptı, duramadı ve ablaya vurdu. Çarpmanın ardından kadın havada bir iki takla attı" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.