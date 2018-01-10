Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Şantiye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hikmet Yalım’a (60) ait 41 FR 394 plakalı otomobil arıza yapıp çalışmadı. Daha sonra Yalım, çalışmayan otomobilini ittirerek çalıştırmak istedi. Otomobilini çalıştırmak için yokuştan aşağı iten Yalım, kontrolden çıkan otomobili ile şantiye sahasına uçtu. Kaza yapan otomobil şantiye sahasında bulunan bir kamyona vurarak durabildi. Kaza esnasında sürücü Hikmet Yalım ise araçtan fırladı. Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Kocaeli Üniversitesi Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.