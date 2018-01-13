Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bulak köyünde yaşayan Abdullah Atsan (75), 5 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmedi.

Yalnız yaşayan ve herhangi bir hastalığı bulunmayan Atsan'dan haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı arama çalışması sürüyor.

Dağlık alanlarda ve arazide yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri, arama köpeği ile drone kullandı.

Atsan'a ait bir ize rastlamayan ekiplerin çalışması sürüyor.