Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup, dua edileceğini bildirdi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başta İzzet Paşa Camii olmak üzere tüm camilerde sabah namazının ardından Fetih suresi okundu. Daha sonra eller semaya açılarak Mehmetçiğe dualar edildi.
Zeytin Dalı Harekatı süresince her gün yatsı ve sabah namazında Fetih Suresi okunup, dualar edileceği belirtildi.
Afrin için eller semaya açıldı
21.01.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da sabah namazı sonrası Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için eller semaya açılarak Fetih suresi okunup dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup, dua edileceğini bildirdi.
Etiketler : Elazığ,
538020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538020.aspx
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