Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup, dua edileceğini bildirdi.



Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başta İzzet Paşa Camii olmak üzere tüm camilerde sabah namazının ardından Fetih suresi okundu. Daha sonra eller semaya açılarak Mehmetçiğe dualar edildi.



Zeytin Dalı Harekatı süresince her gün yatsı ve sabah namazında Fetih Suresi okunup, dualar edileceği belirtildi.