Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Marangozcular Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Ç. idaresindeki pat pat diye adlandırılan tarım aracı, tekerleğinde meydana gelen arıza sonrasında kontrolden çıktı. Tarım aracı yolun kenarında bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı. Araçta maddi hasar meydana gelirken kaza sırasında araç içerisinde bulunan sürücü Umut Ç. ve yeğeni S.Ç’nin burnu bile kanamadı.

Olayı gören çevredeki c-vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.