Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hakan F. (52), Selvinaz F. (55) ve Hazal K. (21), 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen 3 kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.