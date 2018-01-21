Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hakan F. (52), Selvinaz F. (55) ve Hazal K. (21), 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen 3 kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da 3 kişi soba gazından zehirlendi
21.01.2018 - 16:45 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu.
Etiketler : samsun,soba gazı,haberler,
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