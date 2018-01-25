Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Yeni Mahalle’de Osman Y.’ye ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede balyaları saran alevler büyüyerek ahırı etkisi altına aldı. Samanlıktan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, ahırda bulunan inekleri yanmaktan son anda kurtardı.Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale etti. İş makineleri samanları dışarı çıkartırken, itfaiye ekipleri de yanmakta olan samanlara su sıkarak söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.