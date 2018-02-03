Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Şubat’ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyünden defnedilecek.