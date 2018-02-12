Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında toprak altına gizlenmiş 5 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 2 bin metre kablo, 2 adet testere, 1 adet levye, çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Tunceli'de teröristlerin toprak altına gizlediği malzemeler ele geçirildi
12.02.2018 - 20:58 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprak altına gizlenmiş malzemeler ele geçirildi.
Etiketler : Tunceli,PKK,
543182 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543182.aspx
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