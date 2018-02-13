Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Akhisar istikametine gitmekte olan Hasan İ. idaresindeki 45 AC 382 plakalı aracın sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak önce refüje ardından karşı şeride geçerek Akhisar’dan İzmir istikametine gelmekte olan Yasemin K. idaresindeki 35 KF 2996 plakalı araca çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken araçtakiler burunları bile kanamadan kazayı atlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü bir şekilde verilirken araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktılar
13.02.2018 - 19:45 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa-Akhisar karayolunda seyir halindeyken tekerleğinin patlaması kontrolden çıkan otomobil başka bir araçla çarpıştı. Araçtakiler burunları bile kanamadan kazayı atlattı.
Etiketler : manisa,trafik kazası,akhisar,
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