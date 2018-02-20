Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 kişiyi öldürdükten sonra sosyal medyadan canlı yayın yapan katil zanlı Ali S.’nin tutuklanmasının ardından olayda hayatını kaybeden Melike Çetinkaya, Ebru Çetinkaya ve Tuncay Çetinkaya Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Hüseyinbeşeler Kırsal Mahallesinde geniş katılımlı bir cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, çevre köylerden çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı.