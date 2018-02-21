Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında subay, astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu 15 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Niğde merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Şanlıurfa, Kayseri, Nevşehir, Diyarbakır, Giresun, Bursa, Karabük, Yalova, Hatay ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 22 zanlıdan 20’si, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyeye sevk edildi
Niğde merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında subay, astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu 15 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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