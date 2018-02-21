TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM'de çöp kamyonu devrildi, yaralananlar var
21.02.2018 - 10:39 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler : tem,haberler,kamyon,çöp kamyonu,
545288 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/545288.aspx
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