Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Şubat hava durumu ile ilgili bilgilere sitemizde ulaşabilirsiniz. Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu bilgileri açıklandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bırakacak mı? İstanbul'da yağmur var mı? Yurdun genelinde sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte 21 Şubat hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bingöl, Muş, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13