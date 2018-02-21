Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, çok nadir görülen bir tür cilt kanserine yakalanan Sibel Oflas (43), yüzündeki yaralar nedeniyle sorulara maruz kalmaktan bıktığı için sadece hastaneye giderken, dışarı çıkıyor. Oflas, "Otobüse biniyorum. Arkadan gelip, merakını gidermek için beni dürtüp, 'Yüzünüze kezzap mı attılar?' diye soruyorlar. Soru sormasınlar, diye kimseyle göz teması kurmamaya çalışıyorum" dedi.

DERİ HASTALIĞINA YAKALANDI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Sibel Oflas'ın vücudunda, 8 yaşında siğiller çıkmaya başladı. Bu siğilleri olağan gören Sibel Oflas'ın 30 yaşına geldiğinde ise başında yaralar çıktı. Sağlık güvencesi olmadığı için bir süre hastaneye gidemeyen Oflas'ın birkaç yıl sonra vücudunun farklı bölümlerinde de yaralar çıktı. Bu yaralar üzerine hastaneye giden Oflas'ın 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Dünyada çok nadir görülen bu hastalık sonrası Oflas'ın yaraları, kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan Oflas'ın kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı.